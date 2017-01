Halb Sonne, halb Regen…

Im Norden Griechenlands dämpfen ab und zu ein paar Wolken den heutigen Sonnenschein. Das Quecksilber klettert auf -2°- 14° C. Auch im Süden gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Höchstwerte betragen im Laufe des Tages 16° C. In der kommenden Nacht werden es frostige bei ca. 5° C.

Attika: Der heutige Dienstag wird ein schöner sonniger Tag rund um die Hauptstadt. Die Temperaturen liegen zwischen 6° und 14° C.

Peloponnes: Entlang der Halbinsel scheint heute weitestgehend die Sonne. In Patras bei vereinzelten Wolken liegen die Temperaturen zwischen 3°- 14° C. Keine Wolken und strahlenden Sonnenschein gibt es in Nafplio (6°- 16° C).

Nordgriechenland: In Thessaloniki (-2°-10° C) erwartet uns ein nahezu wolkenfreier Himmel mit viel Sonnenschein. Sonne und ein azurblauer Himmel erfreut heute auch die Bewohner von Alexandropouli bei etwas kühleren Temperaturen von -3°- 8° C.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: In Epirus klettert das Thermometer bei viel Sonnenschein und wenigen Wolken auf 2°- 9° C. Auf Korfu (7°-15° C) rechnet der griechische Wetterdienst EMY vereinzelt mit Schauern.

Ägais: Auf Rhodos sollte der Regenschirm eingepackt werden; es regnet bei 7°- 12° C. Trocken bleibt es hingegen auf Mykonos (10°- 13° C), wo die Sonne den ganzen Tag strahlt.

(Griechenland Zeitung/lb, Foto: © Griechenland Zeitung / Luisa Bollweg, Poros)