Gummistiefel wieder raus!

Heute sind wirklich nur sehr wenige Teile des Landes vom Regen verschont. Teils muss sogar mit Gewittern gerechnet werden. Ja, ja, der April, der macht halt was er will.

Attika: Heute muss ab mittags in ganz Attika mit Regen gerechnet werden. Gegen frühen Abend werden sich die Wolken weitestgehend aber wieder verziehen. Das Thermometer klettert hier heute auf maximal 19°C.

Peloponnes: Patra (max. 14°C) wird heute nicht verschont bleiben – nicht vom Regen und auch nicht von Gewittern. In Kalamata wird es zwar auch den ganzen Tag regnen, hier klettert das Thermometer allerdings auf bis zu 19°C und die Sonne lässt sich zwischendurch auch mal blicken. Generell wird es auf der Halbinsel heute enorm viel Niederschlag geben.

Nordgriechenland: Auch im Norden herrscht heute der Regen. In Thessaloniki ist den ganzen Tag mit Schauern zu rechnen bei maximal 17°C. Ebenso in Ioannina, hier sind allerdings nur max. 14°C zu erwarten. In Thrakien sieht es zwar von den Temperaturen her auch nicht so rosig aus, aber der Regen lässt sich hier erst ab dem Abend nieder. Tagsüber sind zwar dicke Wolken am Himmel aber hin und wieder auch ein bisschen Sonne.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: Die Ionischen Inseln erwarten heute viel Regen und hin und wieder sogar einen Sonnenstrahl. Auf Zakynthos ist zusätzlich sogar mit Gewittern zu rechnen. In ganz Mittelgriechenland ist mit Schauern zu rechnen. In Larisa misst das Thermometer heute maximal 19°C.

Ägäis: In der nördlichen Ägäis wird es bei maximal 17°C und überwiegend Wolken recht frisch. Vor allem am Nachmittag kann es zu Regenschauern kommen. In der östlichen Ägäis ist es bei max. 19°C sehr durchwachsen, überwiegend sind hier aber auch dicke Wolken und Schauer zu erwarten. Kreta und der Dodekanes haben Glück: Viel Sonne und Temperaturen bis zu 22°C.

(Griechenland Zeitung/mw; Foto: Mara Gassel, Naxos)