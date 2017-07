Der hellenische Himmel bleibt facettenreich

Attika: In der griechischen Hauptstadt bleiben die Temperaturen heute angenehm warm. Bei Sonne satt klettert das Quecksilber auf bis zu 31°C.

Peloponnes: Auch auf der Halbinsel bleibt der Himmel nahezu unversehrt. In Patras darf man sich auf Sonne satt und 28°C freuen, in Nafplion auf 32°C. In Tripoli (27°C), Sparti (30°C) und Kalamata (30°C) ziehen am Nachmittag Wolken auf. Mit Niederschlag wird allerdings nicht gerechnet.

Nordgriechenland: Der Norden bleibt nicht von Niederschlägen befreit: In Thessaloniki (29°C) und in Polygyros (27°C) kann es am Vormittag zu Schauern kommen. In Florina soll es bei Maximaltemperaturen von bis zu 26°C den ganzen Tag wolkig bleiben. In Thasos gibt es bei 29°C Sonne satt.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: Die Sonne in der hellenischen Mitte hält sich am Vormittag zurück. In Larissa ist bei Temperaturen von bis zu 30°Cmit einer dichten Wolkendecke am Vormittag zu rechnen und in Sofades (30°C) am Nachmittag mit Schauern. Die Ionischen Inseln zeigen sich heute von ihrer sonnigsten Seite: Lefkada darf sich heute auf 29°C freuen, Zakinthos sogar auf 30°C.

Ägäis: Auf dem Dodekanes soll es bei Maximaltemperaturen von bis zu 32°C sonnig werden, Kreta (28°C) muss mit der einen oder anderen Wolke rechnen. Laut griechischem Wetterdienst EMY wird Limnos (30°C) mit strahlendem Sonnenschein überzeugen, selbiges wird für Thasos (29°C) vorausgesagt.

(Griechenland Zeitung/lb)