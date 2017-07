Heute wird’s regnerisch

Attika: In der griechischen Hauptstadt wird heute wechselhaftes Wetter erwartet: Bei einer Maximaltemperatur von 31°C, soll es am Mittag zu Schauern kommen. Erst am späten Abend soll es wieder trocken werden.

Peloponnes: Auch auf der Halbinsel ist heute mit schlechtem Wetter zu rechnen. In Kalamata und Nafplion steigt das Quecksilber auf bis zu 31°C. In Sparti bleibt es bei 28°C mild, Patras muss sich bei viel Nässe auf frische 25°C einstellen.

Nordgriechenland: Im Norden sollte man nicht ohne Regenschutz aus dem Haus gehen: Thessaloniki muss mit viel Niederschlag und einer Maximaltemperatur von bis zu 29°C rechnen, in Edessa (29°C) soll es bis in die Nacht regnen. In Thasos (27°C) und Florina (21°C) zeigt sich zumindest am Vormittag die Sonne.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: Der Himmel über der griechischen Mitte bleibt auch nicht unversehrt. Am Nachmittag soll es zu einigen Schauern in Larissa (32°C) und Sofades (32°C) kommen. Das Wetter auf den Ionischen Inseln zeigt sich heute willkürlich: In Lefkada soll es bei 28°C viel Sonne geben und trocken bleiben, auf Zakinthos (28°C) muss man mit einigen Schauern rechnen.

Ägäis: Laut dem griechischen Wetterdienst EMY, gibt es auf dem Dodekanes (29°C) Sonne satt, auf Kreta (30°C) kann die eine oder andere Wolke aufziehen. Auch auf Samos darf man bei einer Maximaltemperatur von 28°C auf viel Sonne hoffen. Auf Limnos (29°C) hingegen sollte man nicht ohne Regenschutz aus dem Haus.

