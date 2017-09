Spätjahres-Wetter in Griechenland

Wechselhaftes aber mildes Herbstwetter gibt es heute in der Republik. Laut dem griechischen Wetterdienst EMY, darf man sich auf dem Dodekanes auf Sonne satt freuen, in Larissa wird es am wärmsten.

Attika: In der hellenischen Hauptstadt wird es wechselhaft werden: Bei einer erwarteten Maximaltemperatur von 26°C, kann es am Vor- und Nachmittag zu Schauern kommen.

Peloponnes: Auch die Halbinsel zeigt sich facettenreich: In Nafplion (27°C), Tripoli (25°C) und Sparta (25°C) soll es am Vormittag viel Sonne geben, am Nachmittag kann es zu Schauern kommen. In Korinth steigt das Quecksilber auf bis zu 25°C, wolkig soll es werden. In Killini sollte man nicht ohne Regenschutz das Haus verlassen, maximal soll es 23°C geben. In Patras (24°C) darf man sich auf Sonne satt freuen.

Nordgriechenland: Der Norden zeigt sich weiterhin regnerisch. In Serres (25°C) und Drama (23°C) muss man sich den ganzen Tag auf Niederschlag einstellen. Thasos (22°C) und Kavala (22°C) dürfen sich ab Nachmittag auf Sonne freuen, vormittags soll es regnen. In Verria (22°C) soll es am Morgen sonnig werden, am Nachmittag kann es Niederschlag geben. Für Giannitsa (20°C) wird viel Sonne am Mittag vorausgesagt, am Abend soll es regnen.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: In der griechischen Mitte soll es sonnig werden: In Larissa steigt das Quecksilber auf bis zu 28°C, in Sofades soll es maximal 23°C geben. In Karditsa (23°C) kann die eine oder andere Wolke aufziehen. Auf den Inseln soll es wechselhaft werden: Auf Kerkyra soll es maximal 24°C werden, am Mittag kann es zu Schauern kommen. Zakynthos darf sich auf viel Sonne und warme 26°C freuen, auf Lefkada (24°C) soll es am Vormittag regnen.

Ägäis: Laut dem griechischen Wetterdienst EMY, darf man sich auf dem Dodekanes auf Sonne satt und 27°C freuen. Auf Kreta soll es maximal 26°C geben, am Nachmittag kann es zu Niederschlag kommen. Auf Limnos (23°C) soll es bis in die Abendstunden regnen, selbiges wird für Chios (24°C) vorausgesagt.

(Griechenland Zeitung/lb)