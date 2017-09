Ruhelos bleibt der hellenische Herbst

Es gibt von allem was in der griechischen Republik. Laut dem griechischen Wetterdienst meteogreece.net, wird es auf der Peloponnes am wärmsten, am Wochenende soll es viel Niederschlag geben.

Attika: In der hellenischen Hauptstadt wird es über weite Strecken sonnig: Das Quecksilber soll auf maximal 22°C steigen, am Nachmittag kann die eine oder andere Wolke aufziehen.

Peloponnes: Auf der Peloponnes soll wechselhaft werden: In Patras darf man sich auf warme 26°C freuen, am Vormittag kann es bewölkt werden. Für Megalopoli werden 24°C vorausgesagt, mit Niederschlag ist am Nachmittag zu rechnen. In Argos (25°C) und Monemvasia (24°C) soll es bewölkt werden. Vartholomio (24°C) darf sich auf viel Sonne freuen.

Nordgriechenland: Im Norden soll es über weite Strecken regnerisch werden. In Kastoria und Kilkis soll es maximal 16°C geben, mit Niederschlag am Vormittag ist zu rechnen. In Florina sollte man nicht ohne Regenschutz aus dem Haus, kühle 13°C und Schauer werden erwartet. Thessaloniki bleibt bei maximal 21°C auch nicht von Niederschlag verschont. In Verria soll es eine Maximaltemperatur von 19°C geben, für Nachmittag wird Regen vorausgesagt.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: Die griechischen Mitte zeigt sich facettenreich: In Larissa soll es überwiegend Sonne geben, bei 20°C kann es am Nachmittag zu Schauer kommen. In Karditsa (18°C) und Zagora (16°C) muss man sich auf viel Niederschlag bis in die frühen Abendstunden einstellen. Die Inseln zeigen sich von ihrer sonnigen Seite: Auf Zakynthos steigt das Quecksilber auf bis zu 24°C, in Ithaka soll es sogar warme 25°C geben.

Ägäis: Laut dem griechischen Wetterdienst meteogreece.net, darf man sich auf dem Dodekanes auf Sonne satt freuen, eine Maximaltemperatur von 25°C wird vorausgesagt. Auch auf Kreta (25°C) gibt es viel Sonne. Auf Samos gibt es viele Sonnenstunden, das Thermometer steigt auf maximal 25°C. Chios darf sich auf 24°C freuen, am Nachmittag kann die eine oder andere Wolke aufziehen.

Übrigens: Am Wochenende soll es über weite Strecken der Republik regnen. Lediglich der Dodekanes soll von Niederschlag befreit bleiben. Die Temperaturen bleiben konstant.

(Griechenland Zeitung/lb)