HL2805xy57 - Fotoausstellung

Was machen Sie in ihrer Urlaubszeit in Griechenland am liebsten?

Einfach in der Sonne liegen Schwimmen Essen und Trinken Wandern in den Bergen Wallfahrt zu religiösen Orten Tauchen Angeln / Fischen Besuch archäologischer Stätten Besuch von Kulturveranstaltungen Lesen Griechisch lernen Sonstiges

