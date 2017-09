Stürmische Winde: Schiffe erhielten zum Teil Auslaufverbot

In vielen Teilen Griechenlands hat der Herbst Einzug gehalten. In der Ägäis erreichten die Winde Stärken bis 9 Beauforts. In den Häfen von Lavrion und Rafina (Attika) erhielten die Schiffe Auslaufverbot. Möglicherweise wird der Schiffsverkehr auch in anderen Regionen untersagt, etwa in Kavala im Norden des Landes. Im Laufe des Tages soll es zu einer Wetterverbesserung kommen. Die Höchsttemperaturen liegen um die 20 Grad, im Norden des Landes etwas darunter. In einigen Teilen des Landes, etwa auf Euböa und Kreta, aber auch in Teilen Attika werden in den Morgenstunden Regenfälle erwartet. Nach wie vor schön ist das Wetter in anderen Landesteilen, etwa auf den kleinen Kykladen. (Griechenland Zeitung / eh, Foto: Eurokinissi)