Am kommenden Montag wird im Parlament in Athen über eine aktuelle Gesetzvorlage debattiert, in der es um die Geschlechtsidentität geht. Darin geht es u. a. darum, dass jeder seine Geschlechtszugehörigkeit selbst bestimmen kann. Argumentiert wird im Gesetzestext damit, dass jeder Mensch das Recht hat, sein Geschlecht als Teil seiner Persönlichkeit zu bestimmen.