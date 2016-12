Hinter den Wolken werden die letzten Plätzchen gebacken…

Am heutigen Donnerstag vor Weihnachten ziehen im Norden Griechenlands zum Teil dichte Wolken vorüber, doch trotzdem behält der Sonnenschein die Oberhand. Die Temperaturen liegen zwischen -3° C und 13° C.

Im Süden Hellas trüben Wolken zeitweise das strahlende Blau des Himmels, die Temperaturen klettern hier auf 2°- 12° C.

Attika: Vormittags versteckt sich die Sonne nur gelegentlich hinter Wolken – zum Nachmittag schafft sie es fast gar nicht mehr, sich durchzusetzen. In Athen liegen die Temperaturen zwischen 6°- 9° C.

Peloponnes: Entlang der Peloponnes haben Wolken heute die Vorherrschaft, nur vereinzelt schafft es die Sonne, durchzukommen. In Patras liegen die Temperaturen bei 3°- 12° C, in Epidauros bei 6°-9° C.

Nordgriechenland: In Thessaloniki (-3°-7° C) bestimmen am Vormittag dichte schwarze Wolken mit wenig Sonnenschein den Himmel, am Nachmittag schafft es die Sonne zumindest teilweise, durch die Wolken zu scheinen. In Kozani (-4°- 5° C) ist es genau umgekehrt. Bis zum frühen Nachmittag schafft es die Sonne, sich zumindest vereinzelt gegen die Wolken durchzusetzen, am Nachmittag dominieren hier dann dichte Wolken.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: In Ioannina schieben sich heute gelegentlich Wolken vor die Sonne, die Temperaturen liegen zwischen 0°- 9° C. Auf der Ionischen Insel Lefkada steigt das Quecksilber heute auf -1°-2° C, bei kaltem, aber schönem Sonnenschein.

Ägais: Auf Rhodos ist es heute überwiegend sonnig bei 4°- 9° C. Dagegen muss man heute auf Kos auf die Sonne verzichten, hier gibt es hauptsächlich Wolken und Temperaturen von 6°- 11° C.

(Griechenland Zeitung/lb, Foto: © Griechenland Zeitung/Rebecca Hürter, Nafplion)