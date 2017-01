Feuchter Frühling im Januar

Am heutigen Mittwoch gibt es in Hellas sowohl strahlenden Sonnenschein als auch Wolken, die Schauer bringen können. Die Temperaturen liegen zwischen 0° C und 17° C.

Attika: Rund um Athen ist es heute weitestgehend heiter, nur selten trüben Wolken den Sonnenschein. Die Temperaturen liegen hier bei 8°-15° C.

Peloponnes: In Patras (6°-16° C) versteckt sich die Sonne heute gelegentlich hinter Wolkenfeldern. Nachtschwärmer sollten einen Regenschirm einpacken, ab dem frühen Abend kann es regnen. In Nafplio wird es bei teilweiser Bewölkung sogar bis zu frühlingshaften 17° C.

Nordgriechenland: Am nördlichen Zipfel von Hellas in Komotini ist die Sonne heute größtenteils hinter Wolken verborgen. Die Temperaturen liegen hier zwischen 0°- 13° C. In Kozani steigt das Thermometer auf -1°-7° C.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: Viele Wolken mit zeitweiligen Regenfällen bekommen wir heute in Ioannina (4°- 9° C). Auf der Ionischen Insel Zakynthos dasselbe Bild mit Wolken und Regenschauer, besonders zum Abend hin.

Ägais­: In Heraklion (11°- 17° C) auf Kreta scheint heute die Sonne, begleitet von wenigen Wolken. Auf Rhodos ist es eher bewölkt bei 10°-13° C.

(Griechenland Zeitung/lb, Foto: © Griechenland Zeitung/Luisa Bollweg, Lavrion)