Ist denn schon April?

Am heutigen Donnerstag klettern die Temperaturen im Norden auf -1°- 16° C, im Süden auf 8°- 19° C. Dazu wechseln sich Sonnenschein, Wolken und örtliche Regenschauer ab.

Attika: In Athen scheint heute bei wenigen Wolken strahlend die Sonne vom hellenischen Himmel. Die Temperaturen betragen hier 11°- 16° C.

Peloponnes: Die ein oder andere regenbringende Wolke schiebt sich heute in Patras (7°- 15° C) vor die Sonne. Teilweise bewölkt bei 8°- 17° C wird heute das Wetter in Galatas.

Nordgriechenland: Ab dem späten Nachmittag wird es in Kozani (-1°- 6° C) ungemütlich. Der Regen wird zu Schnee und die herrschenden Minusgrade bringen Glatteis; also vorsichtig fahren! In Kavala (3°- 12° C) ist tagsüber hauptsächlich mit Sonne zu rechnen, gegen Abend kann es aber auch hier regnen.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: Überwiegend bewölkt bei Temperaturen zwischen 3° C und 17° C gestaltet sich heute das Wetter auf Korfu. In und um Ioannina herrscht heute unbeständiges und ungemütliches Regenwetter, dabei steigt das Quecksilber auf 4°- 8° C.

Ägais: Auf Kos (10°- 17° C) und Rhodos (12°- 14° C) ist es zum heutigen Start in den Tag noch heiter, im Verlauf des Tages zieht sich der Himmel aber immer weiter zu. Am Abend kommt es sogar zu Gewittern.

