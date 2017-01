Nasse Wolke sieben

In gesamt Griechenland entladen sich heute zwischen vereinzeltem Sonnenschein Regenschauer auf die hellenische Erde. Im Norden liegen die Temperaturen zwischen -10°- 10° C, im Süden zwischen 1°- 18° C.

Attika: Heute wechseln sich Sonne und Wolken in Athen ab. Die Temperaturen liegen bei 3°- 15° C.

Peloponnes: In Patras (2°- 9° C) gibt es heute einen Wechsel aus Sonne und dichten Wolken, immer wieder regnet es. In Kalamata zeigt sich dasselbe Bild bei 2°-11° C.

Nordgriechenland: Thessaloniki lockt heute mit viel Sonnenschein, jedoch liegen die Temperaturen bei frostigen -7°- 4° C. Am heutigen Freitag regnet es in Komotini (-5°- 14° C) hauptsächlich aus der dichten Wolkendecke.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: Einen Mix aus Sonnenschein und Wolken mit örtlichem Schneeregen gibt es in Ioannina bei (-6°- 5° C). Auf der grünen Insel Zakynthos ist es bewölkt bei 3°- 9° C.

Ägais: Das einzige was die undurchdringbare Wolkendecke auf Kreta heute durchlässt ist Regen bei 8°- 15° C. Bewölkt bei 7°- 13° C ist es auf Rhodos.

(Griechenland Zeitung/lb, Foto: © Griechenland Zeitung/Luisa Bollweg, Paleo Faliro)