Viel Sonne zum Wochenende: der Norden taut auf…

Am heutigen Freitag ist es in Hellas überwiegend heiter und sonnig. Im Norden (-3°- 15° C) wird diese Stimmung durch vereinzelte örtliche Schauer gestört. Im Süden (8°- 15° C) werden die Strahlen Helios nur durch einige Schönwetterwolken getrübt.

Attika: Zum Ende Woche scheint rund um Athen überwiegend die Sonne. Am Nachmittag ziehen einige Wolken auf, was den Sonnenschein aber nur minimal trübt. Die Temperaturen liegen bei 5°- 14° C.

Peloponnes: Auf der Halbinsel Peloponnes dominiert heute ebenfalls die Sonne. In Patras (0°-12° C) versteckt sie sich gelegentlich hinter Wolken. In Galatas (9°- 14° C) ist es teilweise bewölkt.

Nordgriechenland: In Kozani (-6°- 5° C) ziehen am Vormittag Wolkenfelder vorbei, die gelegentlich die Sonne verdecken. Am Nachmittag dominieren dann leider die Wolken das Himmelsbild. An der Nordspitze in Alexandropouli erwarten uns heute überwiegend Sonnenschein und Temperaturen von -1°- 8° C.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: Auf Zakynthos (12°- 14° C) sind gegen Abend Schauer möglich! In Ioaninna (2°- 6° C) regnet es sogar schon ab der Mittagszeit.

Ägais: Auf Kreta (9°- 15° C) sind heute selten lockere Wolken unterwegs. Auf Rhodos gibt es strahlenden Sonnenschein, das Quecksilber steigt auf 7°- 12 ° C.

(Griechenland Zeitung/lb, Foto: © Griechenland Zeitung/Luisa Bollweg, Olymp)