Regen-Roulette

In gesamt Hellas wechseln sich heute Sonne, Wolken und Regenschauer ab. Besonders im Norden sollte der Regenschirm eingepackt werden! Im Norden verhalten sich die Temperaturen heute zwischen 0°-13° C. Im Süden sollen es milde 5°- 18° C werden.

Attika: In Athen wird der strahlende Sonnenschein heute von kaum einer Wolke gestört. Dabei erreicht das Thermometer untertags bis zu 13° C.

Peloponnes: „Trüb“ ist wohl die richtige Beschreibung für das heutige Wetter auf der Peloponnes. In Patras (4°- 11° C) kann die anhaltende Bewölkung zu Regen am Nachmittag führen. In Galatas (7°- 14° C) bleibt es trocken.

Nordgriechenland: Die zweitgrößte Stadt Griechenlands, Thessaloniki (1°-5° C), hat heute mit vielfachen Regenschauern zu rechnen. In Kozani bleibt es trocken, die Temperaturen liegen hier zwischen -5° C und 1° C.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: Regen bringen die Wolken in Ioannina (1°- 7° C) und auf Zakynthos (8°-13° C).

Ägäis: Auf der Ferieninsel Santorini ist es heute überwiegend bewölkt bei 11°-14° C. Auf Rhodos scheint dagegen überwiegend die Sonne bei 8°-15° C.

(Griechenland Zeitung/lb, Foto: © Griechenland Zeitung/Luisa Bollweg, Poros)