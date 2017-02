Versteckspiel mit der Sonne

Zum heutigen Wochenbeginn scheint trotz verbreiteter Wolken die Sonne. In manchen Teilen des Nordens und auf einigen Inseln kann es aber auch zu vereinzelten Regenschauern kommen. Die Temperaturen liegen im Norden bei -3°- 13° C, im Süden bei 2°- 13° C.

Attika: In Athen haben heute teils Wolken die Oberhand. Bis zum Mittag kann aber auch mal die Sonne herausblitzen. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 4°- 8° C.

Peloponnes: Entlang der Peloponnes teilen sich Sonne und Wolken den Himmel. In Patras bei 4°- 14° C. In Tripolis steigt das Quecksilber nach morgendlichem Nebel auf -3°- 6° C.

Nordgriechenland: In Komotini werden es heute -4°- 6° C, dabei scheint bei wenigen Wolken hauptsächlich die Sonne vom Hellenischen Himmel. In Thessaloniki überwiegen bei 2°- 8° C leider Wolken.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: Zwischen einigen Wolken muss sich die Sonne heute in Ioannina hervorkämpfen, die Temperaturen liegen dabei zwischen 1° C und 10° C. Auf der Ionischen Insel Zakynthos dominiert trotz einiger Wolken die Sonne bei 4°- 14° C.

Ägais: Auf der Insel Kreta in Rethymnon regnet es heute aus den himmelverdunkelnden Wolken, die Temperaturen liegen bei 7°- 10° C. Auf Santorini (7°- 9° C) braucht man trotz der Wolken jedoch keinen Regenschirm.

(Griechenland Zeitung / lb, Foto: © Griechenland Zeitung / Melanie Schümer, Peloponnes)