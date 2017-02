Sonne so weit das Auge reicht…!

Am heutigen Mittwoch scheint in gesamt Griechenland hauptsächlich die Sonne, zum Teil hofiert von vereinzelten Wolken. Die Temperaturen liegen zwischen -3°- 17° C.

Attika: Der Athener Himmel ist heute Vormittag nahezu wolkenlos, am Nachmittag wechseln sich die sonnigen Momente mit einigen bewölkten ab. Das Quecksilber steigt dabei auf 3°- 14° C an.

Peloponnes: Genauso ist es heute entlang der Peloponnes. In Patras bei 3°-17° C. Besonders schön ist es in Pirgos bei nahezu durchgängig Sonne und Temperaturen von 3°- 17° C.

Nordgriechenland: In Thessaloniki dominiert heute die Sonne bei wenigen Wolken und Temperaturen von 0°- 13° C. Etwas kälter, sonst aber dasselbe Wetter-Bild heute in Kozani bei -3°- 13° C.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: Sonnenschein und Temperaturen zwischen 1° C und 14° C bekommen wir heute in Ioannina. Auf Zakynthos (3°- 17° C) wird der Sonnenschein um die Mittagszeit von einigen Wolken unterbrochen, die sich zum Nachmittag wieder verdrücken.

Ägais: Auf Kreta (7°- 12° C) kommt es bis zur Mittagszeit zu einigen Schauern, danach trocknet die Sonne die Erde wieder. Auf Kos ist es bei 4°- 10° C überwiegend sonnig.

(Griechenland Zeitung / lb, Foto: © Griechenland Zeitung / Martin Schauhuber, Athen)