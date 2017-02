Sonniger Wochenstart

Attika: In Athen wird es heute bei wenigen Wolkenfeldern sonnig. Die Temperaturen liegen zwischen 10°- 17° C.

Peloponnes: Weniger Sonnenschein und zahlreiche dunkle Wolken bekommen wir heute in Patras (9°- 16° C) zu sehen. Auch in Pyrgos (9°- 16° C) setzt sich die Sonne nur selten durch.

Nordgriechenland: In Kozani befinden sich nur einige Schönwetterwolken am hellenischen Himmel, dabei steigt das Quecksilber auf bis zu 11° C. An der Nordspitze Griechenlands in Komotini wird es etwas trüber bei 5°- 12° C.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: Viel Sonne und wenige Wolken gibt es in Ioannina (1°-11° C). Auf Zakynthos (9°-16° C) schieben sich die Wolken heute oft über einen längeren Zeitraum vor die Sonne.

Ägais: Auf Kos ist es heute teils bewölkt bei Temperaturen von 11°- 15° C. In Heraklion auf Kreta scheint überwiegend die Sonne. Ab und an ziehen kleine Wolken vor den wärmenden Himmelskörper.

(Griechenland Zeitung / lb, Foto: © Griechenland Zeitung / Luisa Bollweg, Poros)