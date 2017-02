Der Frühling kommt langsam

In ganz Hellas bekommen wir am heutigen Dienstag eine Mischung aus Sonne und lockeren Wolken. Die Temperaturen steigen auf frühlingshafte 18° C.

Attika: In Athen wechseln sich heute sonnige Abschnitte mit wolkigen ab. Die Temperaturen liegen bei angenehmen 8°- 15° C.

Peloponnes: Am Vormittag schieben sich in Patras (7°- 18° C) noch öfters Wolken vor die Sonne; am Nachmittag kann die pure Sonne genossen werden. In Epidaurus (6°- 14° C) ist es überwiegend bewölkt.

Nordgriechenland: In Komotini (1°- 14° C) bekommen wir heute viel Sonnenschein und nur wenige Wolken. In Kozani (-2°- 12° C) verschleiern nur einige Wolken gelegentlich die Sonne.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: Viele Wolken, aber auch abschnittsweise Sonnenschein gibt es heute auf Zakynthos bei frühlingshaften 7°- 18° C. In Ioannina strahlt die Sonne bei bis zu 13° C.

Ägais: Auf Rhodos (8°- 15° C) behält die Sonne heute die Überhand und wird lediglich von wenigen Schönwetterwolken getrübt. Auf Kos (11°- 15° C) halten sich Sonne und Wolken die Waage.

(Griechenland Zeitung / lb, Foto: © Griechenland Zeitung / Melanie Schümer, Chania)