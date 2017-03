Aufgewacht, die Sonne lacht!

Attika: So lässt es sich doch aushalten: In Athen kann heute bei max. 17° C den ganzen Tag die Sonne genossen werden. Das wird auch Zeit, nach unzähligen Litern Regen.

Peloponnes: Auch in Peloponnes lässt das Wetter keine Wünsche übrig - Sonne satt. Die Temperatur kann in Kalamata bis auf 18° C steigen.

Nordgriechenland: Der Norden hinkt ein klein wenig hinterher was die Temperaturen betrifft. Während in Thessaloniki noch 14° C erreicht werden können, ist Komoniti mit max. 11°C schon etwas kühler. Die Gummistiefel können daheim bleiben, so schlimm wird es nicht, aber der Regenschirm sollte vielleicht dabei sein. Es kann im ganzen Norden zu leichten Schauern kommen.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: In Larisa strahlt heute bei 16° C Maximaltemperatur der blaue Himmel. Auch auf Kefalonia (max. 15° C) scheint die Sonne lustig vor sich her; hier muss allerdings ab dem Nachmittag mit ein paar Wolken gerechnet werden.

Ägäis: In der südlichen Ägäis scheint überall die Sonne. Auf Kreta kann es bei max. 17° C zuweilen etwas windig werden. Auf Lesbos (max. 13° C) und Limnos (max. 10° C) hingegen, ist die Regenwahrscheinlichkeit heute recht hoch.

(Griechenland Zeitung/mw, Foto: Elisa Hübel)