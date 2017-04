„Blau“ - eine wunderschöne Farbe

Die Temperaturen klettern heute in Griechenland auf bis zu 23° C.

Attika: Heute kann den ganzen Tag über die Sonne genossen werden; kleine bewölkte Päuschen sind auch dabei, damit die Sonne sich nicht einsam fühlt. Mit angenehmer Temperatur (11°-22° C) und Frühlingslaune wird es ein schöner Tag sein.

Peloponnes: Auf der Halbinsel glänzt heute die Sonne in ihrer vollen Pracht. Die Temperaturen schwanken zwischen 12° und 23° C. In Patras steht die Sonne tief am blauen Himmel und schickt gleißende Strahlen über die Stadt; die Temperatur liegt zwischen 13°-22°C. In Pyrgos können 11°-22°C erwartet werden, begleitet von Sonne, Sonne und wieder Sonne. In knappen Worten umgerissen, Sonne satt.

Nordgriechenland: Der Himmel über Nordgriechenland kann sich heute nicht entscheiden: mal Sonne, mal Regen und mal Wolken. In Thessaloniki steigt das Quecksilber auf 13°- 21° C. Es ist zu empfehlen, eine große Tasche mitzunehmen, um Sonnenbrille, Regenschirm und eine Frühlingsjacke dabei zu haben. In Florina ist es sonnig, aber die Temperaturen liegen zwischen 5° C und 18° C. In Kavala (12°- 20°C) sieht das Wetter ähnlich aus; der Himmel lächelt: Sonne, weint: Regen und schmäht: Wolken.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: In Ioannina (12°- 19°C) Sonne mit Regen. Auf Zakynthos (14°- 21° C) gibt es tagsüber viel Sonnenschein. Auf Kerkyra (15°- 21°C) gibt es durchgehend Sonne.

Ägais: Auf Limnos (11°- 19° C) und Mytilini (13°- 18°C) glänzt die Sonne durch Abwesenheit. Auf Kreta (13°- 19°) wird das Wetter schlecht gelaunt sein; Wolken und Regen. Der Tag bringt auf den restlichen Ägäischen Inseln Frühlingstemperaturen mit Wolken, Sonne und gelegentlich Regen.

(Griechenland Zeitung/ la Foto: Melanie Schümer)