Wettermission

Am heutigen Freitag klettern die Höchstwerte auf dem Festland auf um die 30° C. Heiß wird es aber v. a. in Thessalien, wo das Quecksilber sogar auf 35° C steigt. Und für morgen sollte man – wieder auf dem Festland – auf den ersten Hitzetag des Sommers vorbereitet sein – v. a. auf Westeuböa und in Thessalien. Dort sollte man so viel wie nötig und so wenig wie möglich anziehen. Kaltes Wasser in einem Fläschlein dabei zu haben, schadet nicht. Last but not least kommt wegen des Südwinds afrikanischer Staub über das Land.

Attika: Wolken bedecken den attischen Himmel; die Sonne versteckt sich die meiste Zeit. Die Temperaturen klettern bis auf 29° C.

Peloponnes: Peloponnes (die Insel des Pelops – König dieses Landes in der Antike) zeigt sich ohne klare Orientierung, was das Wetter betrifft; mal Wolken und Regenfälle von kurzer Dauer und mal zurückhaltende Sonne. Maximale Temperaturen von 30° C in Sparti. In Tripoli und Kalamata ist es ein mit 27° C ein bisschen angenehmer.

Nordgriechenland: In Nordgriechenland zeigt das Wetter seine gesamte Palette: Sonne, Wolken und Regen. In Thessaloniki wechseln sich Sonne und Wolken mit Regen ab, bei maximalen Temperaturen von 26° C. Thessalien und insbesondere Larissa übernehmen die „Krone der Hitze“ mit stolzen 36° C. Thrakien erweist sich dagegen mit maximal 23° C als erfrischender Zufluchtsort.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: In Zentralgriechenland werden Höchstwerte von 29° C erwartet (Agrinio), auf den Ionischen Inseln gar nur 24° C.

Ägäis: In der Ägäis erwartet Bewohner und Besucher ein Mix. Es scheint zwar die Sonne, aber es ziehen immer wieder auch Wolken auf. Einige Beispiele für Höchsttemperaturen: 25° C auf Samos, 26° C auf Naxos auf und 27° C auf Kreta ist es heute sonnig mit.

(Griechenland Zeitung/la; Foto: Melanie Schümer)