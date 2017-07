Es wird immer wärmer

Die Temperaturen steigen weiter. Laut griechischem Wetterdienst EMY bleibt es heute in ganz Hellas trocken, in Zentralgriechenland werden mal wieder die höchsten Temperaturen erwartet.

Attika: In der hellenischen Hauptstadt wird es heute wieder heiß: Am Mittag kann es bei Sonne satt zu einer Höchsttemperatur von 37°C kommen. Also: Sonnenschutz nicht vergessen!

Peloponnes: Auch auf der Halbinsel bleibt es heute warm. In Patras (34°C), Tripoli (35°C) und Sparti (36°C) sammeln sich am Nachmittag Wolken. In Nafplio bleibt der Himmel heute bei Temperaturen bis zu 36°C unversehrt.

Nordgriechenland: Der Norden darf sich heute auf einen in Blau getunkten Himmel und angenehme Temperaturen freuen: In Thessaloniki steigt das Quecksilber auf 32°C, in Thassos auf 30°C. In Florina und Xanthi kann man sich auf Maximaltemperaturen von 35°C freuen.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: Die griechische Mitte ist heute mal wieder Temperaturspitzenreiter. In Larissa muss man sich am Mittag auf heiße 41°C einstellen, in Sofades wird es heute bis zu 40°C. Die Ionischen Inseln wissen heute mit angenehmen Temperaturen zu überzeugen: In Lefkada (32°C) und Zakinthos (33°C) gibt es heute Sonne pur.

Ägäis: Auf dem Dodekanes (34°C) darf man sich laut EMY auf viele Sonnenstunden freuen. Auf Kreta werden es heute sonnige 31°C, Samos und Limnos wissen mit 32°C zu überzeugen.

(Griechenland Zeitung/lb)