Das schöne Wetter findet eine Fortsetzung

In den meisten Teilen Hellas’ bleibt der Himmel unversehrt. Laut dem griechischen Wetterdienst EMY, gibt es heute im Norden viel Sonne, in Zentralgriechenland kann es zu Niederschlägen kommen.

Attika: In der griechischen Hauptstadt steigen die Temperaturen auf bis zu 33°C. Man darf sich den ganzen Tag auf Sonne satt freuen.

Peloponnes: Heute gibt es überwiegend Sonne auf der Halbinsel: In Kalamata darf man sich bei Maximaltemperaturen von bis zu 33°C auf Sonne pur freuen. Auch in Tripoli (30°C) und Nafplion (34°C) regiert die Sonne das Himmelsbild. In Patras (31°C) und Sparti (33°C) kann am Mittag eine Wolkendecke aufziehen.

Nordgriechenland: Der hellenische Norden weiß mit warmen Temperaturen und viel Sonne zu überzeugen: In Thessaloniki und Thasos klettert das Quecksilber auf bis zu 30°C. Am Vormittag soll es bewölkt werden. In Florina soll es am Mittag bis zu 28°C warm werden, in Edessa bis zu 30°C.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: In der griechischen Mitte bleiben die Temperaturen konstant: In Larissa und Sofades soll es bis zu 32°C warm werden, in Karditsa (29°C) kann es am Nachmittag zu Schauern kommen. Auf Zakinthos und Lefkada darf man sonnige 31°C erwarten.

Ägäis: Laut dem griechischen Wetterdienst EMY, gibt es auf den Dodekanes (31°C) Sonne satt. Auch auf Kreta bleibt der Himmel bei Temperaturen bis zu 28°C unversehrt. Auf Limnos (30°C) darf man sich ebenfalls auf viel Sonne einstellen und auf Samos klettert das Quecksilber auf bis zu 31°C.

Übrigens: Am Wochenende soll sich der Schönwettertrend fortsetzen, die Temperaturen steigen allerdings erheblich. In Zentralgriechenland muss man mit Höchstwerten von 37°C rechnen, also: Nicht ohne Sonnenschutz aus dem Haus!

(Griechenland Zeitung/lb)