Sommerwetter pur

Attika: In der südlichen Region Griechenlands geht es heute laut dem griechischen Wetterdienst EMY sonnig zu. In Schinias steigt das Quecksilber auf bescheidene 31°C und in Markopoulo auf bis zu 36°C. In Nea Filadelfia und Piräus wird es bei bis zu 37°C wärmer und in Elefsina und Megara soll es bei bis zu 38°C am wärmsten werden.

Peloponnes: Auch auf der Halbinsel strahlt der Himmel: Während in Kyllini und Kalamata mit angenehmen 29°C und in Methoni mit 30°C zu rechnen ist, steigt die Temperatur in Andravida auf bis zu 33°C. Astros weiß mit Temperaturen von bis zu 34°C zu überzeugen, in Nafplio darf man sich auf bis zu 35° freuen und in Korinthos auf bis zu 36°C. Die Wassertemperaturen belaufen sich zwischen 24°C und 26°C.

Nordgriechenland: Im Norden des Landes spielt das Wetter sein eigenes Spiel. In Veria und Drama soll es bei einer Höchsttemperatur von bis zu 34°C am Vormittag zu Regenschauern kommen. Auch in Naousa (30°C) ist mit Schauern zu rechnen. Thessaloniki und Edessa sollten sich bei bis zu 32°C und Giannitsa bei bis zu 35° hier und da auf einige Wolken einstellen. Florina und Kastoria dürfen sich bei bis zu 33°C auf einen strahlend blauen Himmel freuen.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: Auf den Inseln ist bei einer Maximaltemperatur von bis zu 33°C Sonne pur garantiert. In Karditsa wird es bei einer Temperatur von bis zu 34°C warm und in Larissa muss man sich auf 36°C einstellen.

Ägäis: Auf Limnos lacht der Himmel bei einer Temperatur von bis zu 34°C, auf Thasos soll es bei 30°C bewölkt werden. Auf Kreta steigt das Quecksilber auf bis zu 36°C und die Wassertemperatur auf bis zu 25°C, ein wolkenfreier Himmel ist garantiert. Der Dodekanes kann sich bei 35°C ebenfalls auf viel Sonne freuen.

