Die Sonne strahlt wieder

Attika: In der südlichen Region Griechenlands soll das Wetter, laut dem griechischen Wetterdienst EMY, etwas schlechter werden. Während es in Hellinikon (30°C), Megara (34°C) und Piräus (33°C) wolkiger werden soll, kann es in Elefsina ab dem Mittag, bei einer Temperatur von bis zu 33°C, zu Niederschlag kommen. In Markopoulo soll es bei bis zu 31° den ganzen Tag regnen.

Peloponnes: Auf der Halbinsel sieht der Himmel teilweise klarer aus. Bei einem strahlend blauen Himmel steigt das Quecksilber in Andravida auf bis zu 31°C, in Kalamata auf bis zu 32°C und in Kyllini auf bis zu 29°C. Korinthos sollte sich bei bis zu 30°C hier und da auf einige Wolken gefasst machen.

Nordgriechenland: Im Norden des Landes soll es wieder etwas abwechslungsreicher werden. Der Himmel lacht besonders in Veria bei 26°C, Edessa bei 30°C und Katerini, Serres und Thessaloniki bei 31°C. In Drama (30°C) können am Vormittag noch einige Wölkchen aufziehen, diese verschwinden zum Mittag aber wieder. In Kavala kann es am frühen Mittag, bei einer Maximaltemperatur von bis zu 27°C, zu Regenschauern führen.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: Auf den Inseln hat man nichts zu befürchten: Bei einer Höchsttemperatur von bis zu 31°C soll es wolkenfrei bleiben. Eine Wassertemperatur zwischen 23°C und 26°C lädt hier zum Entspannen ein. In Larissa soll das Quecksilber auf bis zu 31°C steigen und in Trikala soll es bei 32°C ebenfalls warm werden.

Ägäis: Im Norden der Ägäis bleibt es angenehm warm. Auf Limnos und Thasos ist mit einer Maximaltemperatur von bis zu 27 °C zu rechnen. Vormittags ziehen hier und da kleine Wolken auf, doch zum Mittag sollen sie wieder abziehen. Kreta wird bei bis zu 29°C gemütlich und auch der Dodekanes kann sich bei 30°C auf viel Sonne freuen.

Übrigens, am Wochenende soll das Quecksilber um einige Grade steigen. Die 35°C-Marke wird jedoch nicht überschritten. Die Temperaturen bleiben also noch etwas angenehm.

