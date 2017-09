Herbst-Atmosphäre

Das Wetter bleibt konstant inkonstant in Hellas. Laut dem griechischen Wetterdienst EMY, darf man sich in Teilen der Ägäis auf Sonne satt freuen, im Norden gibt es viel Regen.

Attika: In der hellenischen Hauptstadt soll es von allem was geben: Bei einer Maximaltemperatur von bis zu 25°C, soll es am Vormittag zu Schauern kommen, am Nachmittag wird viel Sonne erwartet.

Peloponnes: Auch auf der Peloponnes wird es wechselhaft werden: In Sparta (24°C) soll es am Nachmittag gewittern, in Nafplion (23°C) und Korinth (23°C) muss man sich den ganzen Tag auf Niederschlag einstellen. In Methoni (25°C) sollte man nicht ohne Regenschutz das Haus verlassen, in Patras (23°C), Killini (23°C) und Kythira (22°C) muss man sich am Nachmittag auf viel Regen einstellen.

Nordgriechenland: Im Norden muss man sich auf viel Regen einstellen. In Serres soll es bis in die Abendstunden schauern, maximal 22°C soll es geben. Thessaloniki (21°C), Giannitsa (18°C) und Verria (17°C) müssen sich ebenfalls auf reichlich Niederschlag einstellen, in Naousa soll es bei kühlen 15°C am Mittag sonnig werden. In Thasos (22°C) darf man sich auf viel Sonne freuen, am Nachmittag kann die eine oder andere Wolke aufziehen.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: In der griechischen Mitte wird es wechselhaft werden: In Larissa soll das Quecksilber auf 24°C steigen, bis in den Nachmittag soll es regnen. In Karditsa (21°C) soll es bis in die frühen Abendstunden regnen, in Sofades (19°C) muss man sich den ganzen Tag auf Niederschlag einstellen. Auf den Inseln wird es regnerisch werden: Auf Zakynthos sollte man nicht ohne Regenschutz aus dem Haus, maximal 25°C werden erwartet. Auf Lefkada (24°C) und Kerkyra (24°C) soll es bis in den frühen Abend zu Schauern kommen.

Ägäis: Laut dem griechischen Wetterdienst EMY, darf man sich auf dem Dodekanes bei einer Höchsttemperatur von bis zu 27°C auf Sonne satt freuen. Auf Kreta (25°C) soll es am Vormittag Niederschlag geben, am Nachmittag darf man sich auf viel Sonne freuen. Auf Samos (27°C) und Chios (25°C) soll es sonnig werden, am Nachmittag kann die eine oder andere Wolke aufziehen.

(Griechenland Zeitung/lb)