Hellas-Eisschrank

In weiten Teilen Hellas bleibt es heute frostig kalt. Im Norden überwiegen die Wolken bei Temperaturen von -9°- -2° C. Im Süden kann auch mal die Sonne durch die Wolken scheinen, hier klettert das Quecksilber auf 0°- 12° C.

Attika: Um Athen teilen sich heute Vormittag viel Sonne und dünne Wolken den Himmel. Nachmittags und abends gibt es sonnige Abschnitte aber auch einige Wolken, die Temperaturen liegen bei -1°- 3° C.

Peloponnes: Auf der Halbinsel ist es heute weitestgehend bewölkt. In Patras bei -4°- 5°C und in Galatas bei 1°- 4° C.

Nordgriechenland: In Thessaloniki ist der Himmel heute, bei frostigen -10°- -2° C, größtenteils von einer geschlossenen Wolkendecke bedeckt. In Kozani, ebenfalls wolkenreich, kann es heute noch kälter werden bei -6°- -14° C.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: Rund um Ioannina (-7°- 1° C) ist kaum ein Wölkchen zu sehen. Auf Zakynthos (3°- 7°) ist es dagegen überwiegend bewölkt.

Ägais: Auf Kreta in Iraklion (2°- 10° C) ist bis zum frühen Nachmittag kaum eine Wolke zu sehen, am Nachmittag scheint teilweise die Sonne bei wolkigem Wetter. Auf Santorini (5°- 7° C) dominieren heute die Wolken, nachts muss mit Regen gerechnet werden.

(Griechenland Zeitung/lb, Foto: © Griechenland Zeitung/ Jan Hübel, Kastritissa)