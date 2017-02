Gute-Laune-Wetter

In Hellas herrscht heute Frühlingsklima. Die ausgelassen Karnevalsstimmung, die am Wochenende für eine angenehme Ablenkung vom Alltag sorgte, kann zumindest, was das Wetter betrifft, beibehalten werden. Die Sonne nimmt nämlich heute an der freudigen Gemütsverfassung teil und scheint den ganzen Tag übers Land. Die Temperaturen steigen auf bis zu 20° C.

Attika: Heute kann den ganzen Tag über die Sonne genossen werden. Mit angenehmer Temperatur (6°-17° C), Sonnenstrahlen und dem Geschmack des traditionellen Fladenbrotes „Lagana" noch auf der Zunge wird es ein wunderschöner Start in die neue Arbeitswoche.

Peloponnes: Die Temperaturen schwanken zwischen 10° und 16° C. In Patras streiken die Wolken; die Sonne steht tief am blauen Himmel und schickt gleißende Strahlen über die Stadt. In Nafplion wird es ein wenig bewölkt, jedoch mit kleinen sonnigen Päuschen bei 9°-19°C.

Nordgriechenland: Der Himmel über Nordgriechenland ist zum größten Teil wolkenfrei. In Thessaloniki steigt das Quecksilber auf 7°- 16° C. In Florina schieben sich am Nachmittag die Wolken vor die Sonne bei Temperatur bis zu 16° C.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: In Ioannina (2°- 15° C) und auf Zakynthos (13°- 18° C) gibt es tagsüber viel Sonnenschein. Auf Kerkyra (12°- 16° C) gibt es Sonne, aber auch Wolken, die am späten Abend zu Regenschauer führen können.

Ägais: Auf Rhodos (14°- 20° C) glänzt die Sonne durch Abwesenheit und Kreta (9°- 20°) zeigt sich das Wetter heute von seiner vielfältigen Seite: es gibt Sonne, Wolken und Regen. Tag bringt auf den restlichen ägäischen Inseln Frühlingstemperaturen und Sonne mit sich.

(Griechenland Zeitung/la, Foto: Elisa Hübel)