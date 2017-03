Wetter für jede Stimmung

Attika: Heute scheint nur teilweise die Sonne vom attischen Himmel; Wolken in der Nebenrolle und kleine Regenschauer sind am Nachmittag in der Hauptstadt wahrscheinlich. Mit Temperatur zwischen 4°-14° C lässt sich jedoch arbeiten, joggen, durch die Straßen strolchen oder mit dem Hund in den Park gehen.

Peloponnes: Die Temperaturen schwanken zwischen 1° und 17° C. In Pyrgos (6°-17°C) lacht uns das Wetter an und lädt auf eine sonnige Party ein. In Tripolis hingegen (1°- 12°C) erwartet man Wettermannigfaltigkeit. Das Trio besteht aus Sonne, Wolken, und Regen. Es wird folglich überhaupt nicht langweilen, zumindest, was das Wetter anbelangt.

Nordgriechenland: Der Himmel über Nordgriechenland ist zum größten Teil bewölkt und regnerisch. In Thessaloniki steigt das Quecksilber auf 6°- 16°C. Allerlei Wünsche für einen sonnigen Tag hängen den Träumen nach. Aus dem Haus sollte man sich folglich nur mit guter Laune und Regenschirm wagen. In Florina (-1°- 9°C) ist das Wetter zwar kühl, aber überwiegend sonnig. In Kavala (6°- 12°C) sieht das Wetter anders aus: Regen und Wolken.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: In Ioannina (2°- 14° C) ist unklar, ob man sich über das Wetter freuen sollte. Es gibt Sonne, Wolken und Regen. Auf Zakynthos (11°- 16° C) könnten heute bei viel Sonne die Mutigen sogar schwimmen gehen. Auf Kerkyra (11°- 17° C) ist heute ein angenehmer Tag.

Ägais: Auf Limnos (7°- 13° C) und Mytilini (9°- 12°C) gibt es Regen und Wolken. Auf Kreta (10°- 15°) wird wieder ein vielfältiges Wetter angeboten. Der Tag bringt auf den restlichen ägäischen Inseln Frühlingstemperaturen mit Wolken, Regen und Sonnenstrahlen.

