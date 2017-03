Endlich Sonne im Überschuss

Attika: Heute scheint die Sonne stolz vom attischen Himmel; Wolken gibt es nur für ein Weilchen und erst am späten Nachmittag. Mit Temperatur zwischen 12°-20° C kann die Winterkleidung endlich in der Schublade verstaut werden.

Peloponnes: Die Temperaturen schwanken zwischen 7° und 19° C. In Patra (12°-18°C) und Tripolis (7°-18°C) gibt es heute Sonne mit Wolken. In Kyllini (13°- 18°C) könnte es eventuell regnen. Es wird folglich überhaupt nicht langweilig, zumindest, was das Wetter betrifft.

Nordgriechenland: Der Himmel über Nordgriechenland ist überwiegend sonnig! In Thessaloniki steigt das Quecksilber auf 11°- 19°C. In Florina (6°- 18°C) spielt die Sonne die erste Geige. In Kavala (10°- 19°C) gestaltet sich das Wetter ähnlich.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: Auch in Ioannina (7°- 23° C) sollte man sich nicht ohne Sonnenbrillen und Sonnenschutzmittel aus dem Haus wagen. Auf Zakynthos (13°- 18° C) hingegen bleibt heute eher bewölkt. Auf Kerkyra (13°- 18° C) zeigt das Wetter seine ganze Palette.

Ägais: Auf Limnos (10°- 21° C) und Mytilini (14°- 18°C) lädt die Sonne auf eine ununterbrochene Party ein. Auf Kreta (11°- 19°) beherrschen überwiegend Wolken den Himmel. Der Tag bringt auf den restlichen ägäischen Inseln Frühlingstemperaturen mit viel Sonne und wenigen Wölkchen.

(Griechenland Zeitung/ la; Foto: Elisa Hübel)