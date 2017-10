Kampf gegen die Wolken vorerst gewonnen

Vielleicht ist es das letzte Mal in diesem Jahr, dass der Sommer Griechenland in den Armen hält. Davor verneigen sich am heutigen Donnerstag sogar die Wolken. Denn bald heißt es Abschied nehmen.

Attika: Attika ist heute ein weiteres Mal von der Sonne gesegnet. Temperaturen bis zu 25°C sind für heute fest versprochen.

Peloponnes: Auch auf Peloponnes sind für heute reichlich Sonnenstrahlen angesagt. Bis zu 25°C sind auf der Tagesordnung: Auf Patra (22°C), Kranidi (23°C) und Kalamata (21°C) ist die Sonne noch leicht verspielt, in Pyrgos werden es neben wenigen Wolken bis zu 24°C.

Nordgriechenland: Auch im Norden traut sich die Sonne endlich wieder raus: 23°C sollen es in Thessaloniki werden. In Grevena werden es sogar bis zu 24°C. In Kastoria (22°C), Veria (23°C) sind es noch angenehme Temperaturen und in Aspos und Melissi werden heute sommerliche 26°C erwartet.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: So ganz glücklich kann heute nicht jeder gemacht werden. Die gute Nachricht ist, dass Ithaki heute bereits ab Mittag bis zu 28°C warm wird – die Schlechte ist: Um etwa Nachmittagszeiten stehlen vermehrte Wolken der Sonne die Sicht auf die ionische Insel. So ganz von den Wolken unbegleitet wird auch Zakynthos nicht bleiben: 23°C bleibt es über den gesamten Tag. Korfu (22°C) darf sich zwar nicht über so warme Temperaturen freuen, dafür sind dort heute aber weit und breit keine Wolken in Sicht. Im zentralen Gebiet ist es heute gemischt: Über Volos (22°C) und Lamia (24°C) scheint die Sonne, über Chalkida (27°C) und Larissa (27°C) scheint sie sogar nochmal von ihrer besten Seite.

Ägäis: Die warmen Temperaturen sind auch auf den ägäischen Inseln bestens vertreten: Auf Kreta sollen es heute bis zu 24°C werden. Auch auf Milos (23°C), Mykonos (22°C), Lesvos (23°C), Kos (23°C), Santorini (23°C) und besonders auf Rhodos (26°C) sind die Sonnenstrahlen am richtigen Platz.

(Griechenland Zeitung / yk)