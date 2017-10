Auch der Himmel trauert dem Sommer hinterher

So langsam neigt der Sommer zum Ende seiner Schicht im schönen Griechenland. Da können auch die Wolken ihre Tränen nicht unterdrücken und weinen ihm noch das gesamte Wochenende nach. Die Temperaturen bleiben am Wochenende größtenteils im gesamten Land konstant, nur heute ist die Sonne in einigen Regionen genießbar.

Attika: Im Gebiet Attika wird es heute ab dem Nachmittag nochmal sommerlich. Bis zu 26°C werden vorhergesagt. Teilweise ist auch mit Wolken zu rechnen. Am Samstag ist es wechselhaft, die Temperaturen bleiben warm, auch der Regen könnte in den frühen Abendstunden einen kleinen Besuch abstatten – teilweise in Begleitung mit Gewitter. Am Sonntag sieht es leider ähnlich aus, bis zu 21°C sind zu erwarten, jedoch ohne Sonnenstrahlen.

Peloponnes: Auf der griechischen Halbinsel Peloponnes ist die Sonne am heutigen Nachmittag nicht alleine da. Patras (22°C), Kalamata (22°C) und Pyrgos (24°C) sind teilweise bewölkt. Morgen sind sie allerdings alle vom Gewitter und starkem Regen betroffen. Am Sonntag ist es im Osten und Süden, wie auch in den zentralen Regionen regnerisch. Alle anderen können sich über Sonnenschein und freundliche Temperaturen freuen

Nordgriechenland: Im Norden ist es auch ab dem Nachmittag noch schön sonnig. Thessaloniki erwartet heute eine Höchsttemperatur von 24°C, morgen wird’s gewittrig. Am Sonntag dann aber wieder etwas Sonnenschein und bis zu 19°C. Auch Grevena und Kastoria trifft mit ähnlichen Temperaturen und demselben Ablauf das gleiche Schicksal.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: Etwas wärmer aber bewölkter ist es in den Regionen der ionischen Inseln. Zakynthos erreichen heute neben einzelnen Wolken bis zu 23°C. Morgen wird es gewittrig, die Temperaturen bleiben jedoch stabil. Am Sonntag sinken die Temperaturen dann bis zu 20°C runter. Auf Korfu sind heute und morgen Regen und teilweise Gewitter zu erwarten, Sonntag scheint die Sonne, bis zu 20°C erreichen die ionische Insel. In Zentralgriechenland ist es ähnlich wie in den meisten Regionen Griechenlands: Heute Nachmittag ist es neben einigen Wolken trotzdem sonnig, bis zu 26°C sind für Lamia, 23°C für Volos und 29°C für Larissa und Chalkida vorhergesagt. Morgen ist überall in Zentralgriechenland Regen und teilweise Gewitter auf dem Tagesplan. Sonntag kommt die Sonne wieder hervor, bis zu 22°C sollen es werden.

Ägäis: Auch über der ägäischen Region wird es zum Wochenende unruhig. Auch Kreta wird nicht vom Regen in Ruhe gelassen. Milos weist heute erste Wolken auf, ab morgen gewittert es auch dort. Mykonos, Kos und Rhodos sind vom ähnlichen betroffen. Mit Ausnahme gehört Lesvos (25°C) zu den wenigen Glücklichen, denn dort scheint besonders ab heute Nachmittag die Sonne von seiner besten Seite wie auch am Sonntag mit etwas niedrigeren Temperaturen. Auf Santorini (24°C) ist es heute den ganzen Tag stark bewölkt, ab morgen kommt dann wieder die Sonne zum Vorschein und bleibt über das gesamte Wochenende.

(Griechenland Zeitung / yk)