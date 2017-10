Sommerzugabe in Attika und der Ägäis

Bis auf Gewitter streut Zeus heute alle Herbstzutaten auf das Land. An seiner Seite heute ist Apollon, der die Regionen Attika und die Ägäis mit reichlich Sonne übernimmt. Zusammen tanzen sie am heutigen Mittwoch einen unsommerlichen Tanz, versprechen jedoch für die folgenden Tage ihre Genre zu wechseln.

Attika: In der Region Attika soll heute die Sonne nochmal nur so vor Glück strahlen. Bis zu 24°C werden es dort.

Peloponnes: Auf der Peloponnes sieht es heute nicht so besonders schön aus. Größtenteils ist es stark bewölkt und in einigen Regionen soll es sogar regnen. Patras (21°C) ist vom Regen nicht betroffen, trotzdem sehr bewölkt. In Kranidi (21°C) sieht es ähnlich aus, nur ziehen weniger Wolken über den Himmel. Auch der Süden (Kalamata, 20°C) und Westen (Pyrgos, 23°C) gehen heute nicht glücklich aus. Für das zentrale Gebiet sind noch zusätzlich tiefere Temperaturen vorhergesagt.

Nordgriechenland: Auch der Norden zieht der Sonne heute einen Strich durch die Rechnung. Was gestern noch war, das werde heute nicht erwartet. Thessaloniki (20°C) ist heute von vielen Wolken überzogen. Auch Kavala (19°C) ist nicht von viel Wärme gesegnet, dafür aber weniger Wolken. In Grevena (20°C) fängt der Tag sonnig an, jedoch sind bereits ab dem frühen Nachmittag starke Wolken zu erwarten. Gleiches Spiel für heute in Kastoria (18°C).

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: Auf Zakynthos (21°C) ist heute Vollzeitherbst. Graue Wolken und zum Teil starker Regen sind hier heute auf dem Tagesplan. Auf Korfu (21°C) regnet es glücklicherweise auch heute nicht, jedoch sind verstärkt Wolken für den heutigen Tag vorhergesehen. In Zentralgriechenland ist es gemischt. Lamia (20°C) steigert sich von Sonnenschein zu wenigen Wolken und vermehrten Wolken. In Volos (19°C) soll es heute sogar regnen. In Larissa sind mit 23°C freundlichere Temperaturen, aber auch hier soll es ab dem Nachmittag ein wenig bewölkt werden. In Chalkida hingegen kann man sich heute über 24°C und Sonnenschein freuen.

Ägäis: Auf Kreta wird es heute nochmal bis zu 24°C, auch soll es in einigen Regionen kühler und bewölkter werden. Auf Milos (21°C), Mykonos (20°C), Rhodos (23°C), Kos (22°C), Santorini (22°C) und Lesvos (23°C) sind Sonnenbrille und Sonnenhut die Accessoires des Tages: Keine Wolken sind für den heutigen Mittwoch vorhergesagt.

