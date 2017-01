Glück und Können hinter dem Erfolg Zyperns

Unter den vier europäischen Ländern, für die Notkredite von der Eurozone und den IWF erforderlich waren, schaffte es Zypern am schnellsten, zu den internationalen Finanzmärkten zurückzukehren. Die Regierung in Nikosia konnte die internationalen Finanzmärkte bereits dreimal erfolgreich anzapfen: im Juni 2014, im April 2015 und im Oktober 2015. Seit dem Ausbruch seiner Krise im März 2013 hat Zypern neun Prüfungen seines Reformprogramms durch den IWF bestanden und sieben seitens der Eurozone. Griechenland bestand in den vergangenen zwei Jahren gerade mal eine.

Allerdings: „Die Ausgangsbedingungen von Zypern waren besser als in Griechenland, mit Ausnahme des Bankensektors“, heißt es in dem veröffentlichten Papier. In Griechenland war es die Schuldenkrise des Staates, die die Banken in die Pleite stieß. Auf Zypern war es genau das Gegenteil. Gut für Zypern war aber, dass die Probleme seines Bankensektors ohne großangelegte Sparmaßnahmen zu beheben waren. Anders als in Griechenland führte die Krise also nicht zu einer tiefen Rezession.

