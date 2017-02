Universitas – gemeinsam Zukunft gestalten

Zwischen dem 16. und dem 28. Februar sind alle Griechinnen und Griechen sowie Migrantinnen und Migranten jeden Alters herzlich dazu eingeladen, an der Veranstaltung „Universitas“ teilzunehmen. Künstler aus Deutschland, Griechenland und Syrien bieten in dessen Rahmen verschiedene Workshops an, um die Aussicht auf eine Zukunft zu entwickeln, in der wir gemeinsam wachsen und voneinander lernen. Diese neu entstandene gemeinsame Geschichte wird schließlich als Teil einer Ausstellung der Athener Biennale sowie als Buch veröffentlicht.

In den Workshops stehen die Geschichten, Erfahrungen und Träume der Teilnehmer im Vordergrund. So werden beispielsweise in dem Seminar „What I Saw When You Saw Me“ von Gudrun Barenbrock (D) aus persönlichen Erinnerungen in Form von Fotos und Videos Installationen erstellt. Unter dem Motto „Shape of thoughts“ verwandelt Vilelmini Vilma Andrioti mit den TeilnehmerInnen Gegenstände aus den Flüchtlingscamps, wie etwa Stühle, Spielzeug und Kleidung in Kunstwerke, die die lange Wartezeit in ebendiesen symbolisieren sollen. Auch in den anderen Workshops werden die Ergebnisse von neu Erlerntem, Diskussionen und Gesprächen in Form von geschriebenen Geschichten, Audio- und Videoaufnahmen dokumentiert. Organisiert wird das Event von AthenSYN, Avtonomi Akadimia und der Athener Biennale in Zusammenarbeit mit der Allianz Cultural Foundation und unterstützt durch das Creative Europe program der Europäischen Union. Die Workshops werden in englischer Sprache mit Übersetzung ins Arabische angeboten.

Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um eine Anmeldung bis zum 13. Februar per E-Mail gebeten:

Weitere Infos unter: www.athensyn.com