Kleine Kältewelle

Die Temperaturen fallen am heutigen Donnerstag vor allem in Nordgriechenland. In Trikala könnte es sogar schneien. Auf den Inseln der südöstlichen Ägäis hingegen wird ein sonniger Tag mit milden Temperaturen erwarten.

Attika: Viele Wolken, wenig Sonne und fallende Temperaturen. Die Tageswerte liegen zwischen (5° - 10° C).

Peloponnes: In Patras wird es kühl (2°- 8° C) und die Sonne versteckt sich hinter einer dichten Wolkendecke. Auch die restliche Halbinsel zeigt sich heute in Grautönen. In Kalamata sind wärmere Temperaturen von 8°-14° C vorhergesagt.

Nordgriechenland: Im Norden des Landes stellt sich heute ein Wechsel aus Wolken und Regen ein. Auch in Thessaloniki sollte der Regenschirm eingepackt werde. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 4°-10° C in Thessaloniki und -1°-5° C in Trikala. Dort könnten sogar einige Schneeflocken vom Himmel fallen.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: Auf den Ionischen Inseln prägen heute dichte Wolken das Wetterbild. Auf Zakynthos ist bei durchschnittlichen 13° C mit Regen zu rechnen. Ähnlich, aber deutlich kühler (3° - 7° C) wir es in Zentralgriechenland.

Ägais: Auf den Ägäischen Inseln gibt es heute ein Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt jedoch trocken. Lediglich in Chania auf Kreta wird es vormittags nass. Auf Rhodos und Kalymnos prophezeit der griechische Wetterdienst EMY viel Sonne bis 16° C.

(Griechenland Zeitung / ms, Foto: © Griechenland Zeitung / Melissa Weyrich, Meteora)