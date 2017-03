Genießer-Wetter mit strahlender Sonne

Gegen 7 Uhr öffnete ich meine Augen geweckt von einem Klavierstück Chopins. Ich komme langsam zu mir und schaue als allererstes aus dem Fenster den Himmel hinauf. Für wenige Sekunde stehe ich da sprachlos und wortlos vor dieser tiefen blauen Farbe. Der heutige attische Himmel ähnelt den impressionistischen Gemälden; ein Maler sei eingesetzt worden, dachte ich. Die Temperaturen steigen heute in Griechenland auf bis zu 19° C.

Attika: Heute kann den ganzen Tag über die Sonne genossen werden. Mit angenehmer Temperatur (5°-17° C). Sonne wie aus einem Film eines Auteur-Regisseurs und den Blick aufs Wochenende wird es ein wunderschöner Tag sein.

Peloponnes: Die Temperaturen schwanken zwischen 4° und 19° C. In Patras steht die Sonne tief am blauen Himmel und schickt gleißende Strahlen über die Stadt; die Temperatur liegt zwischen 9°-15°C. In Pyrgos bei 7°-17°C begleitend von einem erfrischenden Lüftchen.

Nordgriechenland: Der Himmel über Nordgriechenland ist zum größten Teil wolkenfrei. In Thessaloniki steigt das Quecksilber auf 7°- 16° C. In Florina ist es sonnig, aber die Temperaturen steigen nur bis auf 12° C. In Kavala (6°- 13°C) sieht das Wetter anders aus: Regen, Wolken und eine zurückhaltende Sonne; zum Glück nur für den heutigen Tag. In Grevena (1°- 12°C) ist das Klima noch kühl. Das Wetter verbessert sich jedoch zusehends in den nächsten Tagen.

Ionische Inseln und Zentralgriechenland: In Ioannina (1°- 15° C) und auf Zakynthos (12°- 17° C) gibt es tagsüber viel Sonnenschein. Auf Kerkyra (11°- 16° C) gibt es durchgehend Sonne.

Ägais: Auf Limnos (7°- 14° C) und Mytilini (12°- 15°C) glänzt die Sonne durch Abwesenheit; Regen und Wolken spielen die erste Geige. Auf Kreta (11°- 18°) wird das Wetter meist bewölkt mit kleinen sonnigen Päuschen. Der Tag bringt auf den restlichen ägäischen Inseln Frühlingstemperaturen mit Wolken, Sonne und gelegentlich Regen.

(Griechenland Zeitung/ la Foto: Elisa Hübel)