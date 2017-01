Die kältesten Temperaturen wurden offenbar in dieser Nacht abermals bei Florina gemessen: 18 Grad Kälte haben hier die Thermometer gezeigt. Schneefälle gibt es heute in Mittelgriechenland, Thessalien, Makedonien und Thrakien sowie in bergigen Regionen. Sonst ist vor allem mit zum Teil starkem Regen und Gewittern zu rechnen. Aufgrund der schweren Schneefälle blieben auch am Mittwoch zahlreiche Schulen geschlossen. Darunter fallen auch einige in den nördlichen Vororten Athens, einige auf den Ionischen Inseln sowie in Nordgriechenland. Vielerorts – so etwa in Volos und auf der Insel Alonissos – ist es zu Problemen bei der Wasserversorgung gekommen.

In Vororten der nordost-griechischen Stadt Kavala wurden mehrere Menschen in ihren Wohnungen und Häusern eingeschneit. Bis ins Zentrum der Stadt hinein seien Schneeketten für die Pkws nötig gewesen, berichteten lokale Medien. In Teilen der Insel Euböa wurde am Dienstag der Notstand ausgerufen. Einige Patienten mussten per Militärhubschrauber nach Athen gebracht werden. Schafhirten sind von ihren Herden, die sich in den Bergen befinden, abgeschnitten worden.

Ab Donnerstag ist mit einer landesweiten Wetterverbesserung zu rechnen; mit Schneefällen ist dann nur noch in Teilen Mittelgriechenlands sowie auf der Peloponnes zu rechnen. (Griechenland Zeitung / eh)