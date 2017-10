Museumsschiff „Averoff“ reist nach Thessaloniki

Der legendäre Panzerkreuzer „Averoff“, der als Museumsschiff am Trocadero-Kai in Faliro an der Athener Küste liegt, hat heute nach sechseinhalb Jahrzehnten wieder die Reise über die offene See gewagt. Der Panzerkreuzer wurde an den Hafen von Thessaloniki geschleppt, um Ende Oktober an den Feierlichkeiten zum 105. Jahrestag der Befreiung der Stadt von den Osmanen teilzunehmen. Die „Averoff“ wird im Anschluss bis Ende November in der nrodgriechischen Metropole verweilen, um den Bewohnern der Stadt die Gelegenheit zu bieten, das schwimmende Museum zu besuchen und seine glorreiche Geschichte kennenzulernen.

Der in Italien gebaute Panzerkreuzer war 1910 teilweise aus dem Erbe des nationalen Wohltäters Georgios Averoff angekauft worden und war bis 1952 das Flaggschiff der griechischen Marine. Das Schiff spielte in den Balkankriegen und im Ersten Weltkrieg eine entscheidende Rolle. 1984 kam es von der Insel Poros als Museumsschiff nach Faliro. Heute gilt es als letzter noch schwimmender Panzerkreuzer weltweit. Zuletzt war die „Averoff“ im April zu einer zweimonatigen Generalüberholung zur Werft Skaramangas in See gestochen.

(Griechenland Zeitung / ms)